「ここは焼き物職人たちも使っていた井戸。藩窯が閉じられてからも長い期間、大川内山の人たちの生活を支えてきました」佐賀県伊万里市の大川内山地区で2月に開かれたコーヒーと鍋島焼を楽しむイベント。有料の街歩きツアーも企画され、ガイドを務めた地域商社「伊萬里百貨店」代表の村上武大さん（53）の説明に、参加者たちは次々と井戸をのぞき込んだ。江戸時代、佐賀藩から将軍家などに贈った最高級の陶磁器が鍋島焼。そ