昭和30〜40年代に九州各地を駆けた蒸気機関車（SL）と、その時代をカラーで捉えた写真展が、北九州市門司区清滝2丁目の九州鉄道記念館で開かれている。白黒が主流だった当時、カラーで記録された作品は希少とされ、昭和の原風景の中を走るSLの雄姿を鮮やかによみがえらせている。4月20日まで（8日休館）。