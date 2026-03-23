福岡県筑前町三並の農産物直売所「ファーマーズマーケットみなみの里」が、売れ残った野菜などを町内の子ども食堂に寄付する取り組みを3月から始めた。食材価格の高騰に悩む子ども食堂からの寄付の呼びかけに、みなみの里の出荷者らが応じた。16日は、ちくぜん子ども食堂ほっぺ▽どんぶり楽堂▽組蔵倶楽部ヨリドコロの代表らがレタスやアスパラガス、ゴボウなどを受け取った。4月からも各団体に月1回、食材を提供する。