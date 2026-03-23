悔やんでも悔やみきれない立ち上がりの5失点だ。長崎日大のエース古賀は初回1死、プロ注目の山梨学院2番の菰田に、高めに浮いたカーブを左翼ポール際へ先制本塁打された。そこから後続にさらに畳みかけられた。「きれいに低めに曲がっていれば…。失投。内角直球に自信はあるが、初回から死球で流れを悪くしないようにしたかった。初回から使っていれば。悔いが残る」。185センチの右腕はそう悔やんだ。二回以降は内角球と緩