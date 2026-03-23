今年のえと「午（うま）」をテーマにした福岡県特産工芸品「甘木絞り」の作品展が朝倉市の甘木歴史資料館で開かれている。29日まで。主催する甘木絞り連絡協議会（大村久美子会長、35人）によると、甘木絞りは同市甘木地区で江戸時代に始まった藍の絞り染めで、明治から大正にかけて最盛期を迎えた。太平洋戦争などで途絶えたが、連絡協が中心となり技術を復活、伝承活動に取り組んでいる。会場には、連絡協の会員が漢字の「