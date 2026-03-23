幼い頃から畑仕事や花育てに親しんできた福岡県新宮町新宮東の宮崎克昭さん（84）が、長年の園芸相談員や農作業で培った専門知識と経験を生かした野菜作りのガイド本「家庭菜園の手引き書野菜編」を出版した。図表を多用しており初心者にも分かりやすく「家庭菜園は健康作りに役立ち家計にも優しい。土に親しむきっかけになれば」と話す。