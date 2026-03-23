四つのミスコンテストの福岡県代表を決める「ベスト・オブ・ミス福岡大会」が福岡市であり、ミス・ユニバース・ジャパンの県代表には同市の会社員、伊藤さゆきさん（26）が選ばれた。世界大会にもつながるミスコンの合同選考会として、地元企業などでつくる大会事務局が主催している。