延長十一回裏、九州国際大付3番の吉田が放った打球は左翼手のグラブの先でポトリと落ちた。同点の走者に続きサヨナラ勝ちを決める走者が生還。昨秋の明治神宮大会決勝の再戦はタイブレークにもつれこむ接戦の末、再び九州国際大付が勝利を決めた。八回に勝ち越しを許しながらもその裏に追いつき、2−2の同点で延長に突入。十一回に勝ち越され1点を追って最後の攻撃に入った。2死一、三塁で打席に立った吉田は、狙い通りスライ