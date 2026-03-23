背番号1の渡辺がエースの役割を果たした。2失点と好投した先発の岩見の後を受け九回に登板。3イニングを無安打1失点に抑えチームのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。「タイブレークは初めて。ぶっつけだった」と初めての経験ながら無四球と安定。昨秋から抑えで活躍する守護神は「厳しい場面でああいう投球ができたのは甲子園のおかげだと思います」とチームを勝利に導いた投球を振り返った。