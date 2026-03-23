この春も女王が強さを見せつけた。女子50メートル平泳ぎ決勝は鈴木（福岡県遠賀町出身）が30秒32で制し、日本選手権の同種目では8連覇。力強いストロークで勝利をもぎとるも「29秒台が出なかった。その点は結構、悔しさが大きい」と話した。それでも派遣標準記録を0秒01上回り、連覇した100メートルに続きアジア大会とパンパシフィック選手権の代表入りは確実。50メートルは目指す2028年のロサンゼルス五輪で新採用される種目