開幕ローテーション入りが内定しているスチュワートが開幕前最後の登板に臨み、三回途中2安打3失点の内容だった。初回2死一塁で佐々木に直球を左翼スタンドへ運ばれるも「体は準備できたと思うし、試合感覚も戻ってきた」。故障で登板なしに終わった昨季からの巻き返しへ向けて問題がないことを強調した。また試合前には小久保監督が上沢、大関、徐若熙、松本晴に続いて大津の開幕ローテ入りを明言し、これで6人のメンバーが固ま