サッカーのサニックス杯U−17（17歳以下）女子サッカー大会2026（西日本新聞社など後援）は22日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで予選リーグ第3日が行われ、連覇を狙うINAC神戸レオンチーナや神村学園高（鹿児島）などが4強入りした。三菱重工浦和ユース、大阪学芸高も含めた各組1位の4チームが23日の1〜4位トーナメント（準決勝）で優勝を懸けて戦う。【予選リーグ】高川学園高（山口）0−0（PK5−4）INAC神戸レオンチ