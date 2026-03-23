２０２２年北京五輪でドーピング違反となったフィギュアスケート女子で世界最高得点記録保持者のカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）が、２１日に行われた同国最高峰の大会「チャンネルワンカップ」で復帰を果たしたが、まさかの?酷評?の嵐となっている。ワリエワはショートプログラム（ＳＰ）で４回転トーループを失敗するなど精彩を欠き、７０・０９点と得点が伸びず４位にとどまった。大会前は期待値も高かったが、ロシアで