◇プロ野球 オープン戦 DeNA4-2西武（22日、ベルーナドーム）西武のオープン戦の日程が終了しました。この日オープン戦初登板の隅田知一郎投手が4回被安打1、無失点の好投を披露すると、攻撃陣は6回に3番・西川愛也選手がタイムリースリーベース、4番・カナリオ選手がタイムリーツーベースで2点を先制します。しかし6回から登板した育成の冨士大和投手が7回に4点を失いチームは2-4で敗れました。オープン戦は7勝8敗1分けで終了。試