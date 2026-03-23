中東情勢が緊迫化するなか世界から注目された日米首脳会談に臨んだ高市早苗首相。戦争の早期沈静化を訴え、懸案だったホルムズ海峡への艦船派遣の要求も回避し、海外メディアも「無傷で乗り切った」と報じた。高市首相の存在感が増す一方で、薄れつつあるのが連立を組む日本維新の会の存在感。その関係性はどうなっていくのか。元参院議員で維新の政調会長補佐兼国対委員長補佐の音喜多駿氏が、両党の現在の関係、今後について解
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