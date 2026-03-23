◇プロ野球オープン戦楽天6-2巨人（22 日、東京ドーム）2番手として巨人のマウンドに上がったのは戸郷翔征投手。1アウトから死球、連続2塁打で2点を失うと、その後も死球、2塁打と合計4点を失いました。阿部慎之助監督が苦しむ戸郷投手に「何かきっかけを得てほしい」と1イニングでもいいから、2軍ではなく1軍の舞台で投げてみようと、持ちかけた今回の登板。何か得るものはあったかと聞くと、「特になかった。それくらい悪い登