香港の九竜地区のオフィスビルにある金店で２０日、金の延べ棒７３本（約９３００万香港ドル＝約１９億円）が盗まれた事件で、香港警察は男女５人（男４人、女１人）を窃盗容疑で逮捕し、すべての金を回収した。警察は２２日、５人を窃盗罪で暫定起訴したと発表。２３日に九竜城裁判法院で審理され、正式に起訴するか判断するという。香港の金がらみの強盗といえば今年１月、東京・上野や香港で金を購入するために現金を運んで