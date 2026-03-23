【ワシントン共同】トランプ米政権の国境警備責任者ホーマン氏は22日、政府の一部閉鎖で各地の空港に混乱が広がる中、移民・税関捜査局（ICE）の捜査官を23日にも空港に派遣する可能性があるとCNNテレビのインタビューで明らかにした。トランプ大統領は野党民主党に閉鎖解除のため予算成立に合意するよう圧力を強めている。強硬な移民対策を巡る与野党の対立を背景に国土安全保障省の支出を賄うつなぎ予算は2月半ばに失効。同