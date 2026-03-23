ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が２２日の広島とのオープン戦（マツダ）の試合前取材で、ＷＢＣメキシコ代表にも選出されたアレクサンダー・アルメンタ投手（２１）のシーズンを通した起用法について説明した。ＷＢＣでは救援としてブラジル戦に登板した左腕。最速１５９キロを記録するなど１イニングで３奪三振を奪ってみせた。ホークスのチーム事情では勝ちパターン以外の救援陣がひとつの課題。首脳陣はオープン戦で