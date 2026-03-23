ピン芸人日本一決定戦「Ｒー１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、都内で行われ、今井らいぱち（３８）が優勝。賞金５００万円を手にした。吉本興業所属の今井は現在、東京を拠点に活動しているが、かつては大阪の劇場を中心に活動してネタを磨いた。最近は今井に限らず、大阪吉本勢が賞レースで圧倒的な強さを誇っている。その秘密を探ってみると――。９人で争ったファーストステージでは、６６９点の今井とトンツカタン