大関復帰の要因は――。大相撲春場所千秋楽（２２日、大阪府立体育会館）、関脇霧島（２９＝音羽山）の大関返り咲きが確実となった。この日は大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）に押し出されて連敗したが、１２勝３敗で３度目の優勝を達成したことが高く評価された。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４２＝本紙評論家）が、霧島の今場所の相撲内容を徹底解剖。「最初の大関の時よりも強い」と指摘した。霧島は琴桜に押し出されて連敗し、白