明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節（２２日、埼スタ）、浦和が町田に１―２で屈した。１―１で迎えた後半３４分に、ＤＦ根本健太がペナルティーエリアで町田のＦＷ相馬勇紀を倒して痛恨のＰＫ献上。これを自ら決められて決勝弾となり、前節の柏戦でのＰＫ負けを含めると悪夢の３連敗となった。２試合連続先発出場で、無得点に終わったＦＷオナイウ阿道は敗因について「前半に攻撃のところで、相手のペナルティーエリアの近くで