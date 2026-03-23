夢舞台に向けて弾みをつけることはできるか――。バレーボール男子で２０２４年パリ五輪代表の甲斐優斗（２２＝大阪Ｂ）が２２日、都内で行われた専大の卒業式に出席し「代表を引っ張るようなエースを目指していきたい」と力を込めた。２メートルの高身長を生かしたプレーが武器の若武者はパリ五輪を経験。メダルを期待されるも準々決勝でイタリアに大逆転負けを喫した。２８年ロサンゼルス五輪へ向け「五輪でメダルを取るとこ