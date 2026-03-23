歌手のアイナ・ジ・エンドが、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。アイナ・ジ・エンド＝テレビ朝日提供唯一無二の歌声で若者を中心に人気を集めるアイナ。昨年は『紅白歌合戦』単独初出場を果たすなど飛躍の年となった。幼少期は落ち着きのなさを生かすためにはじめた「ダンス」が常に心の支えだったというアイナ。番組では、黒柳の無茶振りに困惑しながらもダンスを披露す