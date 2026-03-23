【モデルプレス＝2026/03/23】お笑いコンビ・ハライチとフリーアナウンサーの神田愛花がMCを務めるフジテレビの生放送バラエティー『ぽかぽか』（毎週月曜〜金曜／11時50分〜13時50分）が、番組史上初めてとなる1週間通し企画「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」を3月23日より放送開始。3月27日までの5日間、MC陣と各曜日のレギュラーメンバーが、いつもの「ぽかぽかパーク」を飛び出し、さまざまな趣向を凝らした“春の遠足”へ