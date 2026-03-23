第2回【WBCで“敗戦投手”となった「伊藤大海」を襲った大炎上新庄監督が「弱い人間じゃない」と擁護も…専門家が懸念する「擁護発言がネット上では逆効果になるリスク」】からの続き──。WBC日本代表が準々決勝で敗退すると、SNSなどでは選手に対する誹謗中傷が殺到した。ネット炎上の問題に詳しいITジャーナリストの井上トシユキ氏は「ミラノ・コルティナオリンピックでも日本人選手に対して多数の誹謗中傷が投稿されたのに