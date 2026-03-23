第1回【WBC「ベネズエラ戦」で逆転3ランを被弾「伊藤大海投手」に殺到した誹謗中傷の嵐…野球ファンからは「このままでは侍ジャパン入りを辞退する選手が続出してしまう」と悲鳴も】からの続き──。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表は3月15日、準々決勝でベネズエラに敗北。SNSでは敗戦投手となった伊藤大海に誹謗中傷が殺到した。他にも不振だった複数の打者が“攻撃”の対象に選ばれた。（全3回の第2回）