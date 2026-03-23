3月18日に閉幕したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。日本代表は15日の準々決勝でベネズエラ代表と対戦した。5対4と1点差でリードしていた6回表、ローンデポ・パークのマウンドには伊藤大海が立った。1997年生まれの28歳。2020年のドラフト会議で日本ハムに1位指名されて入団した。昨シーズンは27試合に先発して14勝8敗。防御率2・52も目を惹く成績だが、何より驚かされるのは6試合で完投したことだ。（全3回の第1回）