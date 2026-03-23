販売・視聴期間が延長霜降り明星の粗品が企画した「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」というライブの配信チケット販売枚数が3万7000枚を突破し、吉本所属芸人の主催公演としては過去最高記録となった。大好評を受けて、配信チケットの販売・視聴期間が延長されることになり、まだまだ売上が伸びる可能性がある。なぜここまでライブ自体が大きな話題になり、配信チケットが売れたのだろうか。【ラリー遠田／お笑い評論家】