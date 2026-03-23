ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が開幕ローテ入りしたことを２２日（日本時間２３日）、複数の現地メディアが報じた。複数のメディアによると、この日シェーファー監督が開幕ローテ５人を発表。開幕投手に指名出されているフリーランドに加えてロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーが名を連ねた。２７〜２９日（同２８〜３０日）の敵地・マーリンズ３連戦の開幕カードはフリーランド、ロレンゼン、キンタナの先発が見