二階氏の後継衆議院で結党以来最多の316議席を得た自民党では“派閥”への回帰が活発化している。旧二階派も例外ではなく、今月5日の夜には東京・銀座の和食店に20人超の議員が集まった。【写真を見る】麻生太郎副総裁とは“犬猿の仲”「二階氏の後継」の顔「かつて派閥を率いた二階俊博元幹事長の姿もありました。名目は“衆院選の祝勝会”でしたが、実際はかねて二階氏の後継と目されてきた武田良太元総務相（57）への禅譲の