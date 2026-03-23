舞台は地獄の学び舎「ジグロウ学園」。ジグロウの手先と化した仮面教頭による強襲！？ ©ABCテレビ 3月23日（月）深夜０時放送のサイコホラーバラエティ「デスゲームTAKUROW」第3夜では、M-1王者・たくろうに、さらなる過酷な試練が課せられる。第1話でチェリー大作戦、第2話でオーサカクレオパトラと、連続して仲間を処刑で失っている赤木ときむら。今回、捕らえられたターゲットは、4月から