プロ野球・巨人育成の宇都宮葵星（きさら）選手が開幕メンバーに名を連ねることが明らかになりました。近日中に支配下契約が結ばれる見込みです。橋上秀樹オフェンスチーフコーチは宇都宮選手の良さについて聞かれると「若さが一番じゃないですか」と一言。「経験もないですけど、伸びしろも含めて、内外野守れての俊足。あとはオープン戦を通して、思い切りのよさであったりとか、そういったものが最終的に監督の中では起用したい