「千葉Ｓ」（２２日、中山）２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原）が３番手追走から残り２００メートルで抜け出すと後続を突き放し、前走の３勝クラスに続く連勝を飾った。戸崎圭は「前走も強かったんですが、まだ課題はあって砂をかぶったりとか、もまれ弱かったりするところがあるんですが、きょうは外めを気持ち良く走れたので、そうすると力を出し切れますね」と昇級初戦の完勝劇に合格点をつけた。