Osaka Metro（大阪メトロ）を利用するすべての人に朗報です。2026年3月18日(水)、谷町線の八尾南駅での運用開始をもって、Osaka Metro全9路線・全134駅における可動式ホーム柵（ホームドア）の整備がついに完了。2006年の今里筋線から始まった約20年に及ぶ壮大なプロジェクトにより、大阪の地下を支える「安全のゲート」が、ついに全ての駅で繋がりました。関西の鉄道会社で最大規模となるこのプロジェクトの歴史と、劇的な事故減