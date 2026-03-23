【週刊ヤングマガジン 2026年17号】 3月23日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年17号」を本日3月23日に発売する。価格は510円。 単行本第1巻が4月6日に発売されることを記念して、「ローワライ」が巻頭カラーに登場。お笑いのプロたちによる応援コメントも掲載されている。 また巻中カラーを飾るのは