三戸舜介（スパルタ）が３月21日のフォレンダム戦で先制ゴールを挙げ、２対０の勝利に貢献した。チームは暫定７位に浮上している。14分、GKドロメルの正確なロングフィード、左SBキンテイロのスルーパス、そして最後は三戸のワントラップシュート。電光石火のアタックの締めくくり役を果たした三戸は、「１本、２本、３本目でシュートという感じでした」と語った。「ここにボールが来たらいいな、と思いながら走っていました。