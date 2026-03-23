家を出てからロンドンのアパートメントに到着するまで、実質27時間。緊張と不安が渦巻く中での単独移動は想像以上にハードだった。現地時間３月28日にスコットランド代表、同31日にイングランド代表と戦う日本代表を取材するために、久々にロンドンを訪れた。渡英はおそらく20年ぶり。記憶をたどれば、ジョゼ・モウリーニョ時代のチェルシーを取材して以来だ。当時のチェルシーは、フランク・ランパード、ジョン・テリーを筆