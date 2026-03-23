今秋の愛知・名古屋アジア大会出場を目指す韓国のビーチバレー選手シン・ジウンが、美貌際立つ最新SHOTを公開して注目を集めている。【写真】韓国ビーチバレー美女、視線強奪のユニホームSHOTシン・ジウンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開されたモノクロの写真を見ると、上下黒のスイムウェアに身を包んだシン・ジウンがビーチバレーボールを手にポーズを取っている。大きめのサングラスを着用し、凛とし