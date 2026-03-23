渾身のドリブルで歓喜を呼び込んだ。現地３月22日に開催されたブンデスリーガ第27節で、佐野海舟と川粼颯太を擁する14位のマインツが、堂安律が所属する７位のフランクフルトとホームで対戦。佐野と堂安が先発し、川粼が81分から出場したなか、２−１で接戦を制した。値千金の決勝点が生まれたのは終了間際だ。開始６分で先制後、20分に追いつかれ、１−１で迎えた89分だった。佐野がハーフウェイライン付近か