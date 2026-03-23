ぼんやりしている時間がムダに思えて、仕事中に集中力が切れると、つい自分を責めてしまう人もいるだろう。しかし、脳神経外科医の奥村歩氏は、何もしない時間こそが脳のパフォーマンスを高める鍵になる、と説く。その理由とは？※本稿は、医学博士の奥村 歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。脳のパフォーマンスを高める脳内の指揮者・DMNとは？