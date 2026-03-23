◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）日本ハムは22日、ヤクルトとのオープン戦に1―1で引き分け、8勝4敗3分けで巨人と並んで勝率1位でオープン戦を終えた。1軍に合流した万波中正外野手（25）、清宮幸太郎内野手（26）が先発出場し、そろって安打を放つなど、開幕1軍入りを決めた。昨年に続くオープン戦優勝で勢いづくチームは、27日の開幕、ソフトバンク戦に向かう。試合前のスタメン発表。ひと