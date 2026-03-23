2026年3月14日、環球時報は独ウェブサイト「エネルギーベンデ」の記事を引用し、中国が大規模な産業政策とクリーンエネルギー技術への投資により、世界のエネルギー転換の主導権を欧米から奪ったと報じた。記事は、中国の新規再生可能エネルギー（太陽光・風力）の導入容量が世界の他地域の合計の2倍以上に達しており、世界全体の炭素排出量が過去最高を更新し続ける中で、中国の排出量は近年横ばいとなり今後は減少に転じる見込み