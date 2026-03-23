開幕まで一週間をきった日本プロ野球。巨人は阿部慎之助監督が開幕投手を発表し、先発陣の“新しい風”に期待を寄せる一方、昨季不調に苦しんだエースの復活を巻き返しの鍵に据えています。阿部監督が開幕投手に指名したのは、2025年のドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手。巨人の新人選手が開幕戦で先発するのは、1962年の城之内邦雄さん以来、実に64年ぶりとなります。これまではチームの大エースが担っていた開幕の大役。それに