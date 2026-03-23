◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）WBC台湾代表の日本ハム・古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が、1―1の9回から4番手で登板。自己最速となる160キロを計測するなど、1回を無安打無失点に封じ「この数字（160）が出たことに関しては凄くうれしい。努力してきたかいがあった」と振り返った。これまでは主に先発だったが、昨季14ホールドの斎藤が負傷離脱中とあり、新庄監督は「あのボールを見たら