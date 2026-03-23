◇プロ野球ファーム・リーグDeNA2-1巨人（22日、横須賀）この日、2軍戦で5回を投げ、3安打3三振7四死球、無失点と粘投を見せた巨人の山城京平投手について、同行していた杉内俊哉投手チーフコーチは「きょうはちょっとひどかったね。初めて、あんなに操れてなかったのはね」と率直な感想を口にしました。「『きょう、どうしたの？』という話は（試合後）しましたよ。本人も『分かりません』と言っていたんで、そういう日もあるの