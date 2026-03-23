第98回選抜高校野球大会の5日目は甲子園で3試合が行われる。春夏通じて初出場の帝京長岡（新潟）、12年ぶりセンバツ出場の佐野日大（栃木）などが登場する。【第1試合】東北（宮城）―帝京長岡（新潟）東北はベスト8に進出した2004年以来22年ぶりのセンバツ1勝を狙う。主将の松本叶大は秋の公式戦で打率・447、東北大会準々決勝の日大山形戦では「1番・右翼」で6打数5安打2打点と大暴れして4強入りに貢献した。帝京長岡を