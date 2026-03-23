プロ野球オープン戦は22日、全日程が終了。ロッテの藤原恭大選手が首位打者に輝きました。今季オープン戦初出場となった2月21日の楽天戦では、「6番・ライト」としてスタメン入り。1点ビハインドの7回にライトスタンドへ同点ソロホームランを放ちます。その後は1番や2番での出場がメインとなり、3月13日の西武戦では4打数4安打2打点の大暴れ。オープン戦最終カードとなった20日の中日戦では、いずれも追い込まれてから3安打の固め