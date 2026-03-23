◇オープン戦ソフトバンク5―5広島（2026年3月22日マツダスタジアム）ソフトバンク・小久保監督がキューバ代表としてWBCに出場したモイネロの現状を説明した。現在もチームに合流しておらず「明日とかいう話もあるけど分からない。連絡つかないので」と話した。現在、キューバは燃料不足が深刻化しており大規模停電に見舞われている。近日中に来日する予定だが、今後については「会ってからです」と話すにとどめた。