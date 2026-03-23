◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）昨季までソフトバンクでプレーし、今季から6年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手（33）が22日、ヤクルトとのオープン戦で先発し、4回1安打無失点と完璧な投球を見せた。ここまでオープン戦は2試合で計7失点だったが、開幕前ラスト登板で課題を修正。2年連続最多勝に輝き、チームも2年連続リーグ優勝に導いたベテランが、北の大地でも優勝請負人となる